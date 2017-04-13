Челябинского экс-омбудсмена задержала полиция. ВИДЕО

14:55 13 апреля 2017 4

Севастьянова задержали во время демонтажа стоянки его семьи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова задержала полиция во время демонтажа одной из стоянок его родственников по улице Хариса Юсупова, 101. Экс-омбудсмен считает действия силовиков незаконными, сообщил он корреспонденту «URA.RU».

«Приехали сотрудники МБУ „Служба демонтажа“. У нас все документы в порядке, а они считают парковку незаконной. Точно так же они снесли стоянку 11 апреля. А на следующий день на том же месте появилась чья-то другая парковка. Иначе как рейдерский захват это не назовешь. Сегодня вместе с сотрудниками полиции опять начали демонтировать ограждение на другой стоянке. Я стал выяснять, на каком основании на этот раз. Меня отвезли в отдел полиции Курчатовского района для установления личности. Выпустили, на выходе уже сказали, что начальство хочет поговорить. Сижу, жду», — говорит Севастьянов.

Директор МБУ «Служба демонтажа и землеустройства» Олег Куричев заявил, что его структура демонтировала несанкционированные стоянки. «Наш учредитель, Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям, решил демонтировать нелегальные парковки, установленные на муниципальной земле. Севастьяновы ищут какие-то варианты — то арест имущества, то будку оформляют как нежилое помещение. Используют схемы, похожие на мошеннические. До поры до времени это им сходило с рук», — отметил Куричев.

В пресс-службе УМВД по Челябинску на момент написания новости не смогли прояснить ситуацию.

Севастьянов считает действия силовиков и службы демонтажа продолжением конфликта в стояночном бизнесе. Он заверил, что написал заявление в службу собственной безопасности управления МВД по Челябинску. По его словам, 6 марта незаконно демонтировали стоянку его семьи по Захаренко, 6б. А 11 апреля — по Вандышева, 6. «Во время демонтажа присутствовал человек, которого я видел с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым. А с ним 13 сотрудников полиции. На демонтаж! Нас бы так охраняли. Уж не знаю, связан ли человек Бурматова с демонтажом, но на следующий день какие-то другие люди поставили свою будку и присвоили стоянку. По каждому такому факту поданы обращения в прокуратуру — у нас все оформлено по закону и мы идем законным путем. А у нас рейдеры отнимают бизнес», — добавил Севастьянов.