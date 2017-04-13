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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:37  13 апреля 2017 0

Коалиция разбомбила в Сирии склад ИГИЛ с химоружием. Больше сотни жертв

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв, взрыв
В Сирии террористы хранят химическое оружиеФото: Wikipedia
новость из сюжета:
Война в Сирии
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При ударе коалиции по складу с химоружием запрещенной в России террористической организации ИГИЛ в Сирии погибли сотни человек. Удар был нанесен в городе Дейр-эз-Зоре.

Как сообщили в генштабе вооруженных сил Сирии, жертвами химического удара стали более сотни человек, в том числе и мирные жители, пишет РИА «Новости». Удары коалиции также подтвердили, что террористы располагают химическим оружием.

Коалиция нанесла удары по складу в 17.30-17.50. В этот момент в помещениях находились несколько десятков иностранных наемников. После авиаудара над складом образовалось большое белое облако, которое затем стало желтым. «Это говорит о наличии большого количества отравляющих веществ. Пожар на месте продолжался до 22.30», — уточнили в генштабе ВС САР.

В генштабе вооруженных сил в очередной раз подчеркнули, что у правительственных войск нет химического оружия.

Накануне авиация совершила налет на принадлежащий боевикам склад в районе Джалта под городом Дейр-эз-Зор. В результате атаки погибло большое количество террористов и иностранных наемников, пишет «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
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