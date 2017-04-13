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Главные новости Тюменской области
16:01  13 апреля 2017 0

Тюменская скорая помощь посчитала, сколько времени тратит на ложные вызовы о бомбах. И выступила с необычной просьбой

Скорая помощь, 03, скорая помощь
"Скорая" почти 8 часов тратит на выезды из-за обнаружения подозрительных предметовФото: depositphotos.com

Врачи тюменской станции скорой помощи сетуют на повышенную нервозность горожан после терактов, произошедших в Санкт-Петербурге. Медики говорят о всплеске обращений жителей, связанных с бесхозными предметами, и отмечают, что это начинает мешать работе экстренных служб.

За прошлую неделю врачи скорой помощи 41 раз выезжали на вызовы тюменцев в связи с подозрительными предметами, а с начала этой недели уже 27, сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

«Когда приходит вызов в полицию, то выезжают все службы: МЧС, полиция, пожарные и медики, — пояснила корреспонденту „URA.R“ пресс-секретарь департамента Александра Малыгина. — Нашим врачам приходится там ждать, пока полиция не проверит предмет. Только потом все разъезжаются».

Медики подсчитали, что на эти вызовы в сутки тратится почти 8 часов. Подозрение вызывают телефоны, забытые на скамейках в парках, пакеты, сумки, оставленные в подъездах, лифтах, на детских площадках, автобусных остановках и в транспортных средствах.

«Мы тратим гиперресурсы. Дежурства не сказываются катастрофическим образом на оперативности скорой помощи. Однако я призываю тюменцев проявить бдительность и гражданскую ответственность — не оставляйте без присмотра свои вещи, не выбрасывайте мусор в неотведенных для этого местах», — отметила главный врач ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» Лидия Остроумова.

Владимир Балтунов
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