16:44 13 апреля 2017 0

Ситуация в селе Санникова стала первой в экологическом сериале ветерана сирийского конфликта Фото: скрин видеоролика

Ветеран боевых действий в Сирии Айвар Морганов после возвращения в родное село моментально стал знаменитым активистом-экологом. Солдат смонтировал ролик о растущей на окраине деревни свалке. А теперь, по просьбе селян, готовится снимать экологический сериал про Тобольский район.

Первая видеоработа Айвара Морганова, которую он снял со своим другом, вызвала сильнейший резонанс среди селян Тобольского района. В ролике ветеран боевых действий в Сирии показывает неприглядную картину захламленных улиц деревни Санникова и растущую на окраине села свалку. Родная деревня неприятно удивила Айвара после его возвращения в прошлом году из Сирии, где он получил звание «ветерана боевых действий».

Айвар Морганов, ветеран боевых действий в Сирии, эколог-активист Фото: принт скрин с видеоролика

«Я служил по контракту 4 года, а потом воевал в Сирии, — рассказал корреспонденту „URA.RU“ Айвар. — После всех лет я увидел, как разрослась свалка, и никто не хочет заниматься этим вопросом. Хотя еще в 2014 году было предписание прокурора района об установке мусорных баков. Однако дело не двигается. Я решил снять ролик про все это».

В пятиминутном видео Айвар рассказывает о жизни в маленькой деревне, где остались только пенсионеры, а молодежь уже давно разъехалась. Старики же складывают мусор у себя во дворе или несут на несанкционированную свалку, которая раскинулась на берегу реки — притока Иртыша. «Где экологи, где наша власть? Такого никогда не было. 60 лет здесь живу», — восклицает в ролике один из жителей.

Параллельно автор видео поднимает и другие сельские проблемы: отсутствие дороги к больнице и освещения в деревне. «Фонарь этот загорается только когда выборы. Эту зиму он почти не горел», — рассказывает женщина, показывая на одну из редких мачт освещения в деревне.

Глава села Санникова Чемаллитин Отногулов пояснил «URA.RU», что в ролике снята не свалка, а место для временного хранения отходов.

Свалка возле села Санникова Фото: принт скрин с видеоролика

«Это просто молодежь шустрая, все торопится, — прокомментировал видео глава деревни. — Свалку мы ликвидируем, все вывезем. У нас в Тобольском районе есть программа, которая предусматривает установку баков».

«Мне говорят, что якобы я хочу, чтобы главу села сняли, — говорит Айвар. — Нет. Я хочу, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки и мусор убрали».

Ролик Айвар выложил в тобольских пабликах в социальных сетях и моментально стал знаменитым среди жителей соседних деревень. По словам ветерана, к нему начали массово обращаться селяне с просьбой снять подобные ролики и у них. Теперь Айвар планирует экологический сериал о свалках и бездействии чиновников в деревнях Маслово, Иртышацкое, Старицкое и Симоново.