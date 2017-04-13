{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 60,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
13 апреля 2017
12 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
18:31  13 апреля 2017 0

Южноуральская учительница, замучившая первоклассницу, предстанет перед судом

Дубровский. Златоуст., администрация златоуст
В мэрию Златоуста внесено представлениеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Учительницу из Златоуста судят за сложные домашние задания
все новости сюжета

Следственное управление СК РФ по Челябинской области направило в суд материалы уголовного дела в отношении учительницы начальных классов одной из школ города Златоуста Татьяны Порсевой. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства, начальнику городского управления образования также внесено представление об устранении причин, способствовавших совершению преступлений.

Педагог обвиняется по «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Учитель Татьяна Порсева довела до нервного срыва первоклассницу, применяя воспитательные методы, оказавшиеся на проверку слишком жестокими. Психическое расстройство, возникшее у ребенка, подтверждено судебно-медицинской экспертизой.

«Мы уже проводили внутреннее расследование, продолжаем держать ситуацию на контроле, — заявил „URA.RU“ мэр Златоуста Вячеслав Жилин. — Работаем в тесной связи с городским родительским комитетом. И мы за то, чтобы родители, если считают, что в отношении их детей в школах допускаются нарушения, не скрывали этого. Несомненно, сделаем выводы из случившегося. Но все-таки хочу напомнить, что виновным человека может назвать только суд».

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров