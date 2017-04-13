Южноуральская учительница, замучившая первоклассницу, предстанет перед судом

18:31 13 апреля 2017 0

В мэрию Златоуста внесено представление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственное управление СК РФ по Челябинской области направило в суд материалы уголовного дела в отношении учительницы начальных классов одной из школ города Златоуста Татьяны Порсевой. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства, начальнику городского управления образования также внесено представление об устранении причин, способствовавших совершению преступлений.

Педагог обвиняется по «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Учитель Татьяна Порсева довела до нервного срыва первоклассницу, применяя воспитательные методы, оказавшиеся на проверку слишком жестокими. Психическое расстройство, возникшее у ребенка, подтверждено судебно-медицинской экспертизой.

«Мы уже проводили внутреннее расследование, продолжаем держать ситуацию на контроле, — заявил „URA.RU“ мэр Златоуста Вячеслав Жилин. — Работаем в тесной связи с городским родительским комитетом. И мы за то, чтобы родители, если считают, что в отношении их детей в школах допускаются нарушения, не скрывали этого. Несомненно, сделаем выводы из случившегося. Но все-таки хочу напомнить, что виновным человека может назвать только суд».