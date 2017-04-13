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13 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
18:50  13 апреля 2017 0

Медведев поблагодарил главного свердловского промышленника за вклад и труд

ИННОПРОМ-2016. Первый день. Майорова. Перезалито. Екатеринбург, козицын андрей
Андрея Козицына за труд поблагодарило правительство РФФото: Анна Майорова © URA.RU

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев объявил благодарность гендиректору и совладельцу УГМК Андрею Козицыну. Распоряжение премьера №663-р подписано 11 апреля 2017 года.

«Объявить благодарность правительства Российской Федерации за большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетний добросовестный труд генеральному директору общества с ограниченной ответственностью „УГМК-Холдинг“ Козицыну Андрею Анатольевичу», — сказано в документе.

Помимо Козицына благодарности за большой вклад в развитие потребительской кооперации и многолетний добросовестный труд достались еще двум уральцам: председателю правления Каменского районного потребительского общества Тамаре Неволиной и председателю совета потребительского общества «Богдановичское» Татьяне Овчинниковой.

Антон Ольшанников
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