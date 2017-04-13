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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
21:47  13 апреля 2017 0

На улице в Петербурге взорвалась бомба. На место стянуты спецслужбы. ФОТО

Тротил, взрывчатка, бомба замедленного действия, терроризм, взрывчатка, тротил, бомба замедленного действия, динамит
Бомба взорвалась у молодого человека в рукахФото: depositphotos.com © URA.RU
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Теракт в метро Санкт-Петербурга
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Петербуржцы в социальных сетях сообщают о взрыве бомбы на улице Кима. Вокруг установлено оцепление.

По данным РЕН ТВ, сейчас на месте работают сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции.

Между тем в соцсетях сообщают, что в результате взрыва пострадал молодой человек — у него покалечены руки. Предположительно, взрывное устройство сработало у парня в руках. По словам очевидцев, он поднял что-то с земли возле магазина «Платформа», после чего произошел громкий хлопок.

Фото: соцсети

Молодого человека госпитализировали. уточняется, что ЧП произошло возле станции метро «Приморская».

3 апреля на перегоне станций метро «Сенная» и «Технический институт» в составе поезда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. жертвами теракта стали 15 человек. более 50-ти пострадали.

Нина Калинина
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