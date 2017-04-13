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13 апреля 2017
Главные новости Москвы
22:36  13 апреля 2017 0

В РПЦ поддержали казаков, собравшихся бороться с «дьяволом» в интернете

Всеволод Чаплин. Москва, чаплин всесолод
Всеволод Чаплин предложил свой способ борьбы за нравственную чистоту интернетаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Протоиерей Всеволод Чаплин поддержал кибервойска молодых казаков, которые собрались очистить виртуальное пространство сети интернет от «самого дьявола». По словам Чаплина, в интернете должна быть введена обязательная идентификация.

«Бороться в интернете с безнравственностью, оскорблениями, нецензурной бранью, порнографией, педофилией можно и нужно. То, что молодые казаки могут этим заниматься, очень правильно», — отметил в разговоре с «Национальной службой новостей» Всеволод Чаплин. Он добавил, что среди молодых людей много тех, кто готов вести борьбу за чистоту публичного пространства.

По мнению протоиерея, необходимо вести очистку интернет-пространства от безнравственных проявлений иными методами, нежели это происходит в России сейчас. В частности, он предлагает ввести обязательную идентификацию пользователей. Он считает, что таким образом удастся отсечь 70-80% безнравственного и преступного контента.

«Люди, которые готовы показать себя, обозначить свою личность, будут вести себя гораздо более ответственно, чем анонимы. В любом случае, нужно признать, что присутствие нецензурной брани, порнографии, оскорблений личности и памяти усопших, осквернения символов, значимых для верующих, все это абсолютно ненормально», — заявил представитель РПЦ.

Ранее ответственный секретарь Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством и духовник Первого казачьего университета иерей Тимофей заявил, что создает кибервойска, которые вступят в «схватку» с сайтами, возникшими «по воле злых людей и самого дьявола». Казачья кибердружина, в частности, займется выявлением потенциальных «групп смерти», педофилов, экстремистского контента, порнографического, а также мониторинг призывов к массовым акциям протеста и несанкционированным митингам.

Нина Калинина
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