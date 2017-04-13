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13 апреля 2017
12 апреля 2017
11 апреля 2017
23:31  13 апреля 2017 2

Югорский технопарк представил «наноморс» в качестве инновационной разработки. ФОТО

Кафе Альфонс Муха. Нижневартовск., еда, морс, обед, бизнес ланч, блюдо, трапеза, ресторан, ужин
Югорские инноваторы презентуют морс под видом научного прорыва на протяжении последних трех летФото: Александр Елизаров © URA.RU

Автономное учреждение ХМАО-Югры «Технопарк высоких технологий» в рамках промышленного форума в Ханты-Мансийске представило систему по переработке дикоросов методом кавитации с очисткой воды цеолитовой установкой («наноморс»). Бизнес-проект, который представители технопарка считают инновационным, сейчас находится на стадии стартапа. Согласно базе данных учреждения, разработка, которую реализует ООО «Алекс» (зарегистрировано в Советском), требует инвестиций в 5 млн рублей.

«Инновационность проекта связана с реализацией продуктов переработки дикоросов, произведенных с использованием метода кавитации и других инновационных технологий с применением подготовленной воды цеолитфильтрующей установкой», — объясняют особенность «наноморса» в технопарке.

Также на форуме был представлен «Портал строительных услуг Югры», который создает ООО «Нетипичная инновационная компания», проект по очистке систем теплоснабжения с помощью органических элементов.

В списке амбициозных проектов — консорциум «Югра — Электронное ЖКХ», который представил глава ООО «Гелиос-Групп» Вячеслав Журавлев. Суть предложения заключается в создании информационной системы-оператора, которая возьмет на себя функцию мониторинга и анализа системы ЖКХ всего региона. Также технопарк представил новинку — проект «Умная энергия», который продвигает переход на питание от солнечных батарей.

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Тот самый «наноморс» Фото: соцсети

Летом 2016 года после опубликования расследования «URA.RU» технопарк высоких технологий оказался в центре скандала. В материале приводились факты, свидетельствующие о том, что югорские инноваторы могли потратить бюджетные миллионы на сомнительные проекты-«пустышки». Предприниматели «разрабатывали» ранее уже созданные в мире продукты, называя их научным прорывом. Наряду с другими, вопросы возникли и к «наноморсу». Руководители учреждения, в частности директор Юрий Реутов, владели долями в компаниях-инноваторах, получавших бюджетное финансирование.

На общественный резонанс отреагировала прокуратура. В последующем было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в учреждении. В декабре 2016 года Юрий Реутов оставил пост директора технопарка. На сегодняшний день югорских инноваторов возглавляет Виталий Рыжаков.

Эльдар Булатов
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