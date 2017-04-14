{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 60,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
14 апреля 2017
13 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
00:17  14 апреля 2017 0

Лихач в Екатеринбурге насмерть сбил пешеходов и скрылся с места ДТП

Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, авария, разбитая машина, дтп
В результате ДТП погибли двое молодых людейФото: pixabay.com

На участке ЕКАД в районе Верхней Пышмы произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Автомобиль, сбивший пешеходов, скрылся с места происшествия.

На месте инцидента работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, 20-летние парень и девушка сначала оказались сбиты одним автомобилем, после чего по ним проехала машина, следовавшая позади.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, госномер автомобиля, совершившего наезд уже установлен, в данный момент ведется розыск.

Очевидцев и свидетелей данного происшествия сотрудники ГИБДД просят позвонить по телефону дежурной части УГИБДД (343) 269-77-00 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров