NASA заявило, что на спутнике Сатурна может быть жизнь

07:19 14 апреля 2017 0

На спутнике Сатурна ищут жизнь Фото: depositphotos.com © URA.RU

Ученые NASA сообщили, что на спутнике Сатурна Энцеладе обнаружены признаки для существования жизни. Там проходят реакции, которые необходимы для зарождения микробов.

Специалисты пришли к такому выводу после получения данных о подледном океане спутника, которые получены с помощью зонда NASA «Кассини». Ранее на Энцеладе был обнаружен водород, который образовался при гидротермальных реакциях на дне океана.

Новая информация позволяет допустить на спутнике Сатурна возможность формирования метана, наличие которого делает возможным существование в воде микробов. Специалисты считают, что сложившиеся на спутнике условиях похожи на те, благодаря которым на Земле в глубинах океанов живут анаэробные археи — примитивные микробы, получающие энергию без доступа кислорода, передает телеканал 360.

По мнению ученых, факт возможности появления жизни на Энцеладе является важным открытием, так как спутник находится на большом расстоянии от Солнца.