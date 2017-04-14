{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 60,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
14 апреля 2017
13 апреля 2017
07:19  14 апреля 2017 0

NASA заявило, что на спутнике Сатурна может быть жизнь

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, космос, планета
На спутнике Сатурна ищут жизньФото: depositphotos.com © URA.RU

Ученые NASA сообщили, что на спутнике Сатурна Энцеладе обнаружены признаки для существования жизни. Там проходят реакции, которые необходимы для зарождения микробов.

Специалисты пришли к такому выводу после получения данных о подледном океане спутника, которые получены с помощью зонда NASA «Кассини». Ранее на Энцеладе был обнаружен водород, который образовался при гидротермальных реакциях на дне океана.

Новая информация позволяет допустить на спутнике Сатурна возможность формирования метана, наличие которого делает возможным существование в воде микробов. Специалисты считают, что сложившиеся на спутнике условиях похожи на те, благодаря которым на Земле в глубинах океанов живут анаэробные археи — примитивные микробы, получающие энергию без доступа кислорода, передает телеканал 360.

По мнению ученых, факт возможности появления жизни на Энцеладе является важным открытием, так как спутник находится на большом расстоянии от Солнца.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров