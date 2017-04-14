09:01 14 апреля 2017 0

Социальные сети опаснее, чем кажутся Фото: Pixabay.com

Группа американских ученых в результате масштабного исследования по теме влияния социальных сетей на эмоциональное состояние человека пришла к выводу, что длительное использование Facebook в течение дня ухудшает самочувствие пользователя.

Как выяснилось, есть тесная связь между плохим настроением человека и его действиями в социальных сетях, в особенности, когда человек совершает различные действия в Интернете — ставит «лайки», переходит по ссылкам или же публикует посты, пишет агентство Nation News.

В эксперименте приняли участие больше пяти тысяч человек, наблюдая за которыми, ученые пришли к выводу, что при оценке чужих постов у испытуемых ухудшалось не только эмоциональное, но и физическое состояние.