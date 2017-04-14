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14 апреля 2017
13 апреля 2017
09:01  14 апреля 2017 0

Ученые заявили, что лайки на Facebook вредны для здоровья

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, социальные сети, Facebook, Фейсбук, гаджеты, мобильные телефоны
Социальные сети опаснее, чем кажутсяФото: Pixabay.com

Группа американских ученых в результате масштабного исследования по теме влияния социальных сетей на эмоциональное состояние человека пришла к выводу, что длительное использование Facebook в течение дня ухудшает самочувствие пользователя.

Как выяснилось, есть тесная связь между плохим настроением человека и его действиями в социальных сетях, в особенности, когда человек совершает различные действия в Интернете — ставит «лайки», переходит по ссылкам или же публикует посты, пишет агентство Nation News.

В эксперименте приняли участие больше пяти тысяч человек, наблюдая за которыми, ученые пришли к выводу, что при оценке чужих постов у испытуемых ухудшалось не только эмоциональное, но и физическое состояние.

Лев Истомин
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