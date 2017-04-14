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14 апреля 2017
13 апреля 2017
09:16  14 апреля 2017 0

Самарского губернатора передумали отправлять в отставку. Причина — президентские выборы

Международный инвестиционный форум
Меркушкину, похоже, удалось сохранитьсяФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Перестановки в губернаторском корпусе
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В администрации президента не собираются менять губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Первый замглавы АП Сергей Кириенко не заинтересован в смене губернатора, при котором в области появилась «электоральная машина», говорят источники, которые утверждают о сохранении Меркушкина.

О том, что отставки губернатора Самарской области Николая Меркушкина «не будет», со ссылкой на свой высокопоставленный источник в управлении президента по внутренней политике пишет «Коммерсант». Однако другой собеседник издания, имеющий отношение к госструктурам, говорит, что на место самарского главы уже согласована кандидатура депутата Госдумы Владимира Гутенева. Эксперт «Коммерсанта» считает, что АП вынуждена будет отправить Меркушкина в отставку в случае, если атаки на губернатора продолжатся.

Отставка Меркушкина до сих пор не состоялась потому, что против смены главы региона может выступать первый замглавы АП Сергей Кириенко, считает политолог Ростислав Туровский. Николай Меркушкин — тот губернатор, который «способен обеспечить необходимый результат на выборах, он добился успехов в этом направлении — при нем в области появилась электоральная машина», поясняет политолог.

Стоит напомнить, что Меркушкин на выборах губернатора в 2014 году господин получил 91,35% голосов. На выборах в Госдуму VII созыва «Единая Россия» набрала в области 50,77% голосов, в то время как на выборах в Думу VI созыва партия получила 39,1% (тогда регион возглавлял господин Артяков). Эксперт высказывает мнение, что при отставке Меркушкина Кремль на президентских выборах в 2018 году может получить не только низкую явку, но и не очень высокий процент голосования за основного кандидата. Сейчас, считает Туровский, все зависит от того, будут ли дальнейшие отставки на Меркушкина и расширится ли повестка регионального протеста.

В свою очередь политолог Аббас Галлямов считает, что отставка Меркушкина выгодна Кремлю безотносительно его способности обеспечивать на выборах нужный результат. «Владимир Путин победит и без него», — поясняет Галлямов. По мнению политолога, «главная задача Кремля — удовлетворить крупнейший в обществе запрос на обновление, а отставки одиозных губернаторов — один из самых легких способов сделать это».

Валерий Дорофеев
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