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14 апреля 2017
10:31  14 апреля 2017 0

В приморском сафари-парке рассказали об отношениях сыновей Тимура и Амура. ФОТО, ВИДЕО

Шерхан не стал дружить с козломФото: Приморский сафари-парк, Антон Федосеев

Сыновья тигра Амура и козла Тимура не смогли подружиться. Тимурида перевели поближе к отцу после того, как Шерхан схватил козла за ногу.

Инцидент произошел во время игры, однако в сафари-парке решили не рисковать и поселить тигренка и козлика в разных вольерах, рассказал директор приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

«Шерхан не Амур. Заводить дружбу с козлом не захотел. У Шерхана друг — собака Табаки», — говорит Мезенцев. На сайте сафари-парка появилось видео, как Табаки и Шерхан играют друг с другом.

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Козленка перевели ближе к отцу Фото: Приморский сафари-парк, Антон Федосеев

Обитатели приморского сафари-парка козел Тимур и тигр Амур прославились благодаря своей дружбе на весь мир в 2015 году. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял спальное место тигра, заставив его спать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке.

За жизнью животных следили на Youtube люди со всей планеты. Однако через какое-то время между козлом и тигром произошла стычка, Тимуру потребовалось лечение. После этого животных поселили в разных вольерах и нашли каждому по паре.

Валерий Дорофеев
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