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Главные новости Курганской области
11:01  14 апреля 2017 0

Курганские власти перекрыли дорогу нарушителям. ФОТО

На пешеходной зоне в Кургане восстановлены ограничители проезда автомобилей., пешеходная зона
Пешеходную зону у Вечного огня оргадилиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бетонные ограждения, препятствующие въезду на пешеходную зону у Вечного огня в Кургане, вернули на место. Еще накануне на пешеходной зоне парковались автомобили, предает корреспондент «URA.RU».

Полусферы были установлены год назад, но вскоре владельцы автомобилей оттащили их в сторону и начали парковаться в запретной зоне, не обращая внимания на установленные знаки. Корреспондент «URA.RU» передал несколько снимков с номерами нарушителей в ГИБДД, однако привлечь их к ответственности так и не удалось.

На пешеходной зоне в Кургане восстановлены ограничители проезда автомобилей., пешеходная зона
Машины на тротуаре парковались еще накануне
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Кургана Сергей Руденко и сити-менеджер Андрей Потапов лично пообещали, что восстановят ограждения после того, как на тротуаре растает снег.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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