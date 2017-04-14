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14 апреля 2017
11:42  14 апреля 2017 0

Журналистам «Новой газеты» угрожают после публикации о чеченских геях

Чечня, мечеть, сердце чечни
В Чечне, по данным "Новой газеты", преследуют геев и журналистовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Редакция «Новой газеты» выступила с открытым заявлением после поступления угроз в свой адрес.

Федеральное издание 1 апреля опубликовало материал, в котором сообщило о массовых задержаниях и пытках в Чечне тех, кого заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации. Через несколько дней, по данным журналистов, на собрании исламских богословов и общественных деятелей в главной мечети Грозного, где присутствовало больше 15 тысяч человек, была принята резолюция, где прямо говорится о необходимости возмездия в отношении подстрекателей.

«Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности», — говорится в тексте принятой резолюции.

В «Новой газете» эти слова восприняли как прямую угрозу в отношении сотрудников редакции и призвали власти России оценить слова чеченских лидеров общественного мнения с точки зрения российского права, передает «Эхо Москвы».

Журналисты считают, что новая волна репрессий — явление отнюдь не уникальное. За последние три года в республике резко вырос уровень насилия из-за того, что убийство Бориса Немцова оказалось безнаказанным для заказчиков, что породило в массах уверенность в безнаказанности.

Редакция «Новой газеты» опубликовала факты преследования, пыток и даже убийств чеченских геев.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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