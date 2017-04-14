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12:04  14 апреля 2017 0

Дети в пермском садике подхватили кишечный грипп

Рабочая поездка губернатора СО в Туринск, спальная, кровати, детский сад
Детский сад, где отравились дети, закрыли на два дняФото: Анна Майорова © URA.RU

Названы причины недомогания воспитанников пермского детского сада №134. Оказалось, что малыши подхватили ротавирусную инфекцию.

В среду, 12 апреля, воспитанники детского сада №134 по улице Тургенева стали жаловаться на тошноту. К врачам обратились родители пятерых детей. Одного малыша госпитализировали. Садик закрыли на два дня для проведения профилактических мероприятий, рассказали «URA.RU» в пресс-службе администрации Перми.

В пятницу, 14 апреля, мэрия и Роспотребнадзор выяснили, что причиной недомогания детей стала ротавирусная инфекция, которую еще называют кишечным гриппом. Медики относят эту инфекцию к категории «болезней грязных рук».

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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