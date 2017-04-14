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14 апреля 2017
13 апреля 2017
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11 апреля 2017
12:38  14 апреля 2017 0

После скандала в поселке, где школьники избивали педагогов, глава района нашел проблемы в другом интернате

Педагогам школы-интерната в Антипаюте придется работать в две сменыФото прес-службы администрации Тазовского района
новость из сюжета:
В ямальской школе ученики избивают педагогов
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Глава Тазовского района Александр Иванов после скандала в гыданской школе-интернате решил посетить и другие учебные заведения района. В четверг, 13 апреля, он встретился с педагогами интерната поселка Антипаюта. Здесь тоже оказалась масса проблем.

Одна из наболевших тем для педагогов антипаютинских педагогов — реконструкция здания школы-интерната. Сейчас в нем могут обучаться 530 человек. После ремонта производственная мощность будет уменьшена до 320 человек из-за требований пожарной безопасности и прочих нормативов. Школе придется перейти на учебу в две смены. При этом на Ямале, как и во всей стране, ведется активная работа по переходу на односменное обучение.

Директор школы Светлана Логвинова отметила, что на основной учебной деятельности переход на двухсменное обучение не отразится, но придется пожертвовать внеклассными занятиями: «Проводить занятия в одну смену было удобно, после обеда мы занимались внеурочной деятельностью, самоподготовкой, проводили кружки. В связи с работой в две смены кабинеты во второй половине дня будут заняты», — сказала директриса, слова которой приводит пресс-служба администрации Тазовского района.

В поселке Гыда сейчас идет крупная проверка. На месте работают практически все окружные структуры, от представителей образования до полиции и прокуратуры. Причиной послужило обращение педагогов в губернатору из-за коррупции в местном интернате и безнаказанности хулиганов, которые избивают педагогов. Инсайдеры сообщали, что большая часть нарушений, о которых «URA.RU» подробно рассказывало ранее, подтвердилась. Проверка продолжается.

Вячеслав Егоров
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