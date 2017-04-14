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Главные новости Курганской области
12:06  14 апреля 2017 0

В Кургане за сутки уровень Тобола вырос почти на метр

Фоторепортаж с мест подтопления во время паводка. Курган., паводок2017, река тобол
В Тоболе активно прибывает водаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В реках Зауралья продолжает прибывать вода. По данным на утро, 14 апреля, уровень воды в реке Тобол у города Кургана составил 214 см над нулевой отметкой поста. За прошедшие сутки он вырос на 74 см, сообщается на официальном сайте правительства региона.

Уровень воды в реке Исеть в районе Шадринска составляет 112 см и пока опасений у специалистов не вызывает. Прирост за сутки составил 21 см.

Уровень воды в реках Курганской области, по данным на утро 14 апреля
фото: пресс-служба губернатора Курганской области

В реке Канаш после резкого поднятия уровень воды существенно упал. По последним данным, показатель равен 60 см, тогда как накануне вечером река достигла значения в 110 см. Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе города Шадринска, мониторинг уровня воды в реке продолжается, замеры производятся каждый час. Подтопления жилых домов нет.

Как ранее сообщало «URA.RU», ожидаемый уровень воды в Исети в пик половодья — 330 см, максимальный — 399 см. Неблагоприятные явления для Шадринска начинаются при уровне 320 см, а опасные — при 375 см. В Кургане прогнозируется уровень Тобола в районе 9 метров.

Анна Бояркина
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