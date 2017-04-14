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14 апреля 2017
13 апреля 2017
12 апреля 2017
12:59  14 апреля 2017 0

Места в Думе ХМАО разделят врач и партийный активист. Единороссы определились с кандидатами

XVI съезд Единой России, второй день. Москва, комарова наталья
Руководство "Единой России" подобрала однопартийцев для довыборов в ЮгреФото: Владимир Андреев © URA.RU

«Единая Россия» определилась с кандидатами на довыборы в Думу ХМАО-Югры. Места выбывших из состава парламента Юрия Важенина и Сергея Дегтярева с высокой долей вероятности займут Ирина Урванцева и Александр Зеленский. Кандидатуры поддержаны в правительстве региона и руководстве партии, сообщил «URA.RU» в среду, 14 апреля, источник внутри «Единой России».

Ирина Урванцева — врач. Возглавляет окружное учреждение, расположенное в Сургуте, «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии». Александр Зеленский руководит исполкомом регионального отделения «Единой России» в ХМАО, а также является депутатом городского собрания Нефтеюганска на непостоянной основе.

Довыборы, которые пройдут осенью 2017 года, определят, кому достанутся депутатские кресла Юрия Важенина и Сергея Дегтярева, ранее избранных по одномандатным округам от Сургута и Нефтеюганска. Народные избранники после выборов покинули парламент: Важенин получил пост сенатора Совета Федерации, Дегтярев — возглавил Нефтеюганск.

Эльдар Булатов
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