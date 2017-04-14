14:30 14 апреля 2017 0

В последние дни Чечня регулярно оказывается в центре информационной повестки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В преддверии президентских выборов различные политические силы пытаются раскачивать ситуацию в Чечне. Как заявили опрошенные «URA.RU» эксперты, атаки, которые косвенно касаются и Рамзана Кадырова, в конечном итоге могут лишь укрепить его позиции.

В последнее время Чечня действительно оказывается все чаще в центре информационной повестки. Так, британская Financial Times написала о конфликте Игоря Сечина и Рамзана Кадырова, который, по информации издания, возник на почве обсуждений продажи местным властям чеченских активов «Роснефти». Кроме того, издание намекнуло на некий «чеченский след» в террористическом акте, произошедшем 3 апреля в метро Санкт-Петербурга. После этого Сечин и Кадыров заявили, что рассматривают возможность обращения в суды в связи с публикацией.

1 апреля «Новая газета» опубликовала материал о массовых преследованиях геев в Чечне. Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал материал «абсолютной ложью». По его словам, «невозможно преследовать тех, кого в республике попросту нет и быть не может». Позднее издание сделало еще одну публикацию на эту тему, в которой рассказывалось о «секретных тюрьмах» для гомосексуалов в Чечне.

По мнению экспертов, Кадыров обладает особым статусом и преференциями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В пятницу, 14 апреля, «Новая газета» выступила с заявлением, в котором сообщила, что в Чечне на собрании представители 24 чеченских вирдов, исламских богословов и «лидеров общественного мнения» была принята резолюция, «открыто и прямо» призывающая к расправе над журналистами.

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков в разговоре с «URA.RU» напомнил, что страна находится на пороге президентской избирательной кампании, поэтому «все проблемы и риски обостряются».

«Чечня во многом проблемная территория, особенно что касается пересечения местных традиций и глобалистских тенденций, и кто-то намеренно обострил эту тему. У Кадырова много соперников, как внутри республики, так и за ее пределами, даже не называя их, мы понимаем, что это довольно разношерстные группы влияния — от бизнесменов до политиков», — пояснил политолог.

По его оценкам, это создает дополнительные риски для Кадырова, который как суперпопулярный в России политик склонен к быстрому росту антирейтинга, а значит, уязвим политически. «С другой стороны, такие истории постоянно мобилизуют его ресурсы, а значит, делают его сильнее», — подчеркнул Гращенков.

По мнению политолога Олега Иванова, все дело в том, что Россия в реальности является асимметричной федерацией, потому существует регион, а именно — Чеченская республика, обладающий особым статусом и особыми преференциями перед другими субъектами.

«С этим нужно считаться, потому что Кадыров имеет существенные заслуги перед руководством страны. В частности, во многом благодаря ему и его лояльности, удалось удержать Чечню в составе России. Однако Кадыров уважает местные традиции и довольно скептически относится к российским законам, особенно на территории Чеченской Республики.

Поэтому он постоянно оказывается в центре громких скандалов: будь то разрешение носить хиджабы в школах, негласное многоженство, жесткая критика Минфина за якобы недостаточное финансирование или, как теперь, этот скандал с преследованием гомосексуалистов и угрозами в адрес журналистов», — сказал «URA.RU» Иванов.

По его мнению, очевидно, что глава региона чувствует себя достаточно вольготно, и на многие его поступки федеральный центр вынужден смотреть сквозь пальцы.

Первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук заявил «URA.RU», что в сегодняшней Чеченской Республике присутствует весь набор тех ценностей, о которых они тогда мечтали, в том числе свободное исповедование своей религии, следование национальным традициям, местное самоуправление.

«Что касается проблемы гомосексуалистов в этом субъекте РФ, то точно такая же реакция на представителей ЛГБТ-сообщества последовала бы, к примеру, в Саудовской Аравии, других странах и территориях с соответствующим своеобразным укладом. Таким образом, эту тему, применительно к ЧР, можно считать целенаправленной попыткой, тестом для раскачивания местной ситуации» — уверен Трофимчук.

Вместе с тем, он подчеркнул, что том угрозы в адрес сотрудников «Новой газеты» и других журналистов абсолютно недопустимы. «Чечня находится в центре информационных потоков, или даже регулярных „скандалов“ по простой причине: ее возглавляет не серый, смытый чиновник, а достаточно сильный руководитель. Это не всем по душе», — резюмировал собеседник агентства.