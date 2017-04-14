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Главные новости Курганской области
14:25  14 апреля 2017 0

В Кургане дело против застройщика Богомолова и городских чиновников передают в суд

Судебное Богомолов Алексей Курган, богомолов алексей
Расследование дела Алексея Богомолова завершеноФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Аресты курганских чиновников
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Зауральский Следственный завершил расследование уголовного дела в отношении курганского застройщика Алексея Богомолова, а также городских и областных чиновников. Им вменяется почти два десятка преступлений, в ближайшее время дело будет передано в суд, сообщает пресс-служба зауральского СК РФ.

Кроме Алексея Богомолова, в деле фигурируют заместитель директора департамента ЖКХ и строительства администрации города Кургана Владимир Вертунов, бывший заместитель начальника Управления культуры Курганской области, ныне занимающий должность начальника отдела учета и охраны объектов культурного наследия управления охраны объектов культурного наследия правительства Курганской области Дмитрий Бровко и бывшая заведующая отделом архитектуры и градостроительства де­парта­мента архитектуры, имущественных и земельных отношений городской администрации Светлана Ковешникова. Они обвиняются в совершении 19 преступлений, в том числе — предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба), ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия, в крупном размере), ст. 291 УК РФ (дача взятки за незаконные действия, в крупном размере).

Следствие установило, что в 2014—2015 годах с помощью чиновников Алексей Богомолов бесплатно получил не менее шести земельных участков в престижных районах города Кургана под предлогом строительства на них социально значимых объектов. При этом обвиняемые получали от Алексея Богомолова взятки. Если бы выделение земли происходило по закону, застройщик участвовал бы в торгах, и выплаченная сумма поступила бы в дотационный бюджет города, подчеркивают следователи.

Богомолов начал возведение двух жилых домов на полученных земельных участках, разрешенный вид использования которых был впоследствии изменен под жилищное строительство. Ущерб бюджету Кургана составил почти 40 миллионов рублей.

Кроме того, в ходе строительства одного из домов на незаконно выделенном ему земельном участке Алексей Богомолов умышленно уничтожил путем сноса мешавшее реализации его коммерческих планов административное здание Цен­тра Го­сударственной инспекции по ма­ломерным судам МЧС России по Кур­ганской об­ласти, причинив федеральному бюджету ущерб на сумму не менее 593,5 тыс. рублей.

Татьяна Жаткина
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