14:35 14 апреля 2017 1

На перегоне работают экстренные службы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Омской области в пятницу, 14 апреля, на одном из перегонов поезд столкнулся со школьным автобусом с пассажирами.

В результате аварии два человека погибли на месте трагедии, еще один попал с травмами в больницу, пишет РИА «Новости».