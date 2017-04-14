15:58 14 апреля 2017 0

Причину ссоры с приемными родителями выясняет детский омбудсмен Фото: пресс-служба ГУ МВд по Челябинской области

Девятилетний мальчик в Челябинской области сбежал из приемной семьи. Полицейским, которые отыскали его спустя сутки, он заявил, что не хотел делать уроки.

Денис покинул свой новый дом около шести вечера 12 апреля, не оставив записки и никаких других сведений о себе, рассказали «URA.RU» в ГУ МВД по Челябинской области. После того, как его приемные родители сообщили в полицию, мальчик был объявлен в розыск.

В середине следующего дня полицейские отыскали школьника в поселке Бреды. Как объяснил мальчик правоохранителям, приемные родители заставляли делать уроки. «Сейчас мальчик временно находится в детском учреждении. Мы выясняем, что произошло у мальчика в новой семье», — сообщила корреспонденту «URA.RU» детский омбудсмен Челябинской области Ирина Буторина.