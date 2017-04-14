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14 апреля 2017
13 апреля 2017
12 апреля 2017
16:59  14 апреля 2017 0

Открылись подробности исчезновения туалета за два миллиона в Прикамье

Пороги Саткинcкий район Челябинск, туалет, купание запрещено
В Пермском крае стала актуальна тема дорогих туалетовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На севере Пермского края расследуют историю исчезновения дорогостоящих конструкций туалета в стиле XVII века. Как стало известно «URA.RU», у правоохранителей возникли вопросы к еще одному интересному объекту.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что полиция начала расследование курьезного обращения об исчезновении «стилизованного туалета» ценой два млн рублей (об этом «URA.RU» сообщало ранее) с территории музея-заповедника «Усолье Строгановское». Выяснилось, что из хранившихся деревянных конструкций в музее собрали башню. Однако этот объект не имеет ничего общего с потерянным туалетом и также обошелся бюджету в значительную сумму.

Так выглядит башня, которую собрали из найденных бревен
Фото предоставлено читателем

В апреле 2013 года, по имеющейся информации, муниципальное учреждение «Дирекция единого заказчика» заказало шестигранный рубленый «облам» макета надвратной башни в натуральную величину в стиле XVII века для Усольского историко-архитектурного музея. Сумма договора составила 394 856 рублей. Именно этот объект сейчас находится на территории. Причем конструкция была собрана с отклонениями от плана. Где же деревянные элементы, из которых намеревались собрать туалет — по-прежнему неизвестно.

В марте «URA.RU» сообщало, что в полицию поступило заявление об исчезновении с территории Усольского музея истории солеварения конструкций туалета — инженерно-бытового блока, стилизованного под крепостную стену деревянного острога XVII века. Обратившиеся указали, что с 2013 года объект обошелся бюджету в общей сложности в 1 млн 977 тысяч рублей. Но вместо него на территории музея в итоге появился туалетный блок без какой-либо стилизации, а дорогостоящие конструкции исчезли.

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Ранее директор музея-заповедника «Усолье Строгановское», глава Усольского района и председатель местного Земского собрания Елена Вшивкова пояснила «URA.RU», что «стилизованного туалета» на территории музея и не было. Там действительно хранились дорогостоящие конструкции, из которых в итоге собрали башню (на фото). А что заказывали в предыдущие годы для музея, и что было изготовлено — теперь должны выяснить правоохранительные органы.

Сейчас Елена Вшивкова, которая возглавляет музей с 2015 года, подтвердила факт расследования: «Работают полиция и комиссия. Я могу сказать одно: конструкций стилизованного туалета на территории музея не было. А из тех элементов, что были обнаружены, мы и собрали башню. Думаю, правоохранительные органы разберутся, почему этот туалет не доехал до музея либо вообще не был изготовлен. И герои истории — те, кто решили погреть руки на заказах для музея — будут названы».

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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