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14 апреля 2017
16:48  14 апреля 2017 0

Турчинов попросил украинские войска «не проскочить границу» при взятии Донбасса

Рота специального назначения
Ополченцы будут стоять за Донбасс до концаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что при взятии Донбасса главное случайно не проскочить границу.

Общаясь с журналистами на тему возможного окончания военной операции в Донбассе, Турчинов отметил, что главная опасность таится в том, что есть вероятность «случайно проскочить границу», пишет «Национальная служба новостей».

Турчинов напомнил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось в прошлом году не потерять свою территорию, а даже приобрести, уточняет информагентство Nation News.

Украина уже три года ведет военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота в феврале 2014 года, напоминает портал «Русская планета». 12 апреля президент Украины Петр Порошенко сказал, что танковые части страны боеготовы к выдвижению на передовую Донбасса.

Нина Калинина
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