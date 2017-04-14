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Главные новости Курганской области
16:54  14 апреля 2017 0

В Кургане общественная организация перепутала флаг России с флагом Богемии и Моравии. ФОТО

Ошибку обсуждают в городских пабликахфото: группа "Черный список Курган" во "ВКонтакте"

В Кургане на фасадной табличке областной организации Всероссийского общества инвалидов изображен неправильный государственный флаг. На ошибку обратил внимание один из пользователей группы «Черный список. Курган» во «ВКонтакте».

На табличке флаги изображены с красной полосой, расположенной между полосами синего и белого цвета. Такая последовательность цветов была у триколора протектората Богемии и Моравии, заметил один из пользователей группы. Другие комментаторы отнеслись к посту с юмором.

С председателем областной организации Николаем Панкратовым связаться не удалось. Бухгалтер организации об ошибке узнал от корреспондента «URA.RU». Женщина решила удостовериться: сама вышла из здания, чтобы проверить табличку.

«Действительно, неправильно, — согласилась она. — Никто никогда не обращал на это внимания. Я не знаю, когда таблички были заказаны: я тринадцатый год здесь работаю, не припомню, чтобы их меняли. Я передам это директору. Думаю, будут менять, раз есть ошибка», — заключила бухгалтер.

Анна Бояркина
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