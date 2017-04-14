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14 апреля 2017
18:35  14 апреля 2017 0

Известного журналиста задержали в центре Москвы в костюме пениса. ФОТО

Зачем журналист вышел в таком виде на улицу - неизвестноФото: соцсети

Ведущий «Дождя» Павел Лобков был задержан полицией в Москве. По улице журналист разгуливал в костюме пениса.

Перед тем как Лобкова задержала полиция, он успел сфотографироваться в костюме из секс-шопа на фоне инсталляции, символизирующей пасхальное яйцо, которую установили столичные власти к празднику, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Осенью прошлого года на журналиста напали и избили неизвестные. В 2015 году он признался, что заражен ВИЧ-инфекцией. О болезни ему стало известно еще в 2003 году.

До прихода на телеканал «Дождь» Павел Лобков работал на «Пятом канале» и НТВ.

Нина Калинина
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