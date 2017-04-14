Украина может отдать долг России в 3 млрд рублей по бартеру

19:27 14 апреля 2017 0

Три миллиарда долларов Россия может принять бартером Фото: Pixabay

У Украины мизерные шансы выиграть апелляцию по решению Высокого суда Лондона о долге перед Россией в 3 млрд долларов. Как считают юристы, вариантом возвращения этого долга могут быть взаиморасчеты по бартеру.

Накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пока преждевременно говорить о проигрыше Киева в Высоком суде Лондона по делу о долге. Он рассчитывает на апелляцию. Как заявили опрошенные ФБА «Экономика сегодня», шансы у Украины крайне низки и ей придется рано или поздно согласится на условия России.

Юрист-международник и доцент РАНХиГС Кира Сазонова считает, что дело в международном арбитраже может затянутся на несколько лет. «Бывали случаи, когда по решению самого арбитражного органа сроки рассмотрения дела сокращались. Поводом зачастую служит как раз политизированность дела. Но не стоит забывать, что любое решение будет носить, прежде всего, рекомендательный характер», — уточнила юрист.

По предположению аналитика международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислава Бышока, Украине все равно придется вернуть долг. Делать это она может небольшими частями, или поставлять продукцию в Россию по более низким ценам. Он предполагает, что в итоге Россия и Украина придут к компромиссу в этом вопросе. «Вероятнее всего, речь пойдет о взаиморасчетах по бартеру или полубартеру», — предположил Бышок.

Он отметил, что вливания западных стран в экономику Украины не будет бесконечными, кроме того, европейский рынок не заинтересован в украинской продукции. «Россия же по-прежнему является крупным партнером Украины, а российский рынок способен поглотить большую часть украинского экспорта. И в случае начала разговора о снятии санкций, Россия вполне может начаться диктовать условия, одним из которых как раз может стать постепенное погашение долга в 3 млрд долларов», — отметил собеседник издания.

В конце марта Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить России долг в 3 млрд долларов, напоминает «Национальная служба новостей». Вердикт окончательный и обжалованию не подлежит, заявляли в российском Минфине.