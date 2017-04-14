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Главные новости Курганской области
20:11  14 апреля 2017 0

Курганские сенаторы разбогатели за прошлый год

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., монеты, деньги
Доходы обоих сенаторов подросли за 2016 годФото: Jeff Belmonte/Flickr
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Курганские сенаторы Сергей Лисовский и Елена Перминова отчитались о доходах за 2016 год, декларации опубликованы на официальном сайте Совета Федерации.

Доходы Сергея Лисовского увеличились с 4,58 млн до 5,9 млн рублей, а Елены Перминовой — с 4,7 млн до 4,8 млн рублей.

Сергей Лисовский, как и годом ранее, владеет тремя земельными участками и квартирой площадью 154,5 квадратного метра. Также в пользовании сенатора нежилое помещение площадью 274 кв. м. В автопарке Лисовского остаются Cadillac Escalade, BMW 750 и прицеп.

Имущество Елены Перминовой также не изменилось, она совместно с мужем владеет квартирой площадью 49,7 квадратного метра. Ее супруг также владеет участком площадью более 1 тыс. квадратных метров, жилым домом (376,1 кв. м) и автомобилем Volkswagen Passat.

Татьяна Жаткина
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