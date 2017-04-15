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Главные новости Челябинской области
15:59  15 апреля 2017 0

Челябинские энергетики обновили рейтинг надежности партнеров. Победителей ждет Совет Федерации

XIII церемония награждения лучших потребителей электрической энергии по итогам 2016 года «Золотая опора». Челябинск, красиков андрей
Итоги отбора подвел гендиректор ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей КрасиковФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В правительстве Челябинской области наградили лучших потребителей электроэнергии, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ПАО «Челябэнергосбыт». Премия «Золотая опора» вручается лучшим контрагентам энергетиков уже в тринадцатый раз и является этапом федерального проекта «Надёжный партнёр».

Лучшими потребителями по итогам 2016 года стали: среди промышленных предприятий — Ашинский металлургический завод, в номинации «Средний бизнес» ООО «Кнауф гипс Челябинск». Лучшими потребителями электроэнергии в категории «Малый бизнес» стала строительная компания «Легион», а из бюджетных организаций — администрация Пластовского муниципального района. В агропромышленном комплексе отличилось фермерское хозяйство К.Б. Карсакбаева, а в сфере ЖКХ — челябинское МУП ПОВВ.

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Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представители власти, бизнеса и гарантирующего поставщика воспользовались встречей, чтобы обсудить вопросы энергетической безопасности, перспективы энергоэффективных технологий и тарифообразования.

Федеральная акция «Надёжный партнёр» проводится в два этапа. Сначала формируются рейтинги самых надежных потребителей в субъектах РФ. Затем победители региональных этапов становятся претендентами на включение в федеральный рейтинг. Итоги ее подведут на весенней сессии Совета Федерации.

Алексей Шумов
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