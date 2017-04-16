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16 апреля 2017
15 апреля 2017
10:14  16 апреля 2017 0

Свердловчанка Полина Попова стала самой красивой девушкой России

Полине Поповой 21 год, в модельном бизнесе она уже шесть летФото: РИА «Новости»/Екатерина Чеснокова

Свердловчанка Полина Попова завоевала титул «Мисс Россия-2017». Финал конкурса прошел в ночь на 16 апреля в Москве.

В борьбе за корону королевы красоты Полина обошла девять конкуренток-финалисток, в том числе двух своих землячек — екатеринбурженку Елизавету Аниховскую и уроженку Березовского Елизавету Савичеву.

Полине Поповой 21 год, в модельном бизнесе она уже шесть лет. Девушка изучает иностранные языки, готовит, катается на горных лыжах и собирается стать журналисткой, передает «Комсомольская правда»

Победительница получила приз в три миллиона рублей, золотое колье с бриллиантами и автомобиль.

Наталья Володина
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