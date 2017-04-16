Северная Корея запустила ракету. Запад гадает, какую

10:36 16 апреля 2017 0

Ракета из КНДР взорвалась практически сразу после старта Фото: министерство обороны России

Очередные испытания ракеты, проведенные Северной Кореей 16 апреля, окончились неудачей: ракета взорвалась практически сразу же после старта.

Согласно заявлению объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, пуск был в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тихоокеанское командование зафиксировало запуск Северной Кореей баллистической ракеты в 11:21 по гавайскому времени, сообщили в Пентагоне.

Как отмечает РИА «Новости», накануне на параде в честь 105-летия бывшего лидера Ким Ир Сена, деда нынешнего руководителя страны Ким Чен Ына, военные КНДР продемонстрировали новейшие ракеты.

Тип ракеты, которая была неудачно запущена 16 апреля, пока устанавливается. Официальные представители ВВС США в Тихоокеанской зоне заявили, что ракета не межконтинентальная, отмечает «РТ на русском».

В ответ на испытания в правительство Южной Кореи экстренно созвало заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности, передает информагентство Nation News.

В экстренном порядке запуск ракеты обсудили президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс.