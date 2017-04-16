{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 59,78
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
16 апреля 2017
15 апреля 2017
14 апреля 2017
10:36  16 апреля 2017 0

Северная Корея запустила ракету. Запад гадает, какую

Ракета из КНДР взорвалась практически сразу после стартаФото: министерство обороны России

Очередные испытания ракеты, проведенные Северной Кореей 16 апреля, окончились неудачей: ракета взорвалась практически сразу же после старта.

Согласно заявлению объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, пуск был в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Тихоокеанское командование зафиксировало запуск Северной Кореей баллистической ракеты в 11:21 по гавайскому времени, сообщили в Пентагоне.

Как отмечает РИА «Новости», накануне на параде в честь 105-летия бывшего лидера Ким Ир Сена, деда нынешнего руководителя страны Ким Чен Ына, военные КНДР продемонстрировали новейшие ракеты.

Тип ракеты, которая была неудачно запущена 16 апреля, пока устанавливается. Официальные представители ВВС США в Тихоокеанской зоне заявили, что ракета не межконтинентальная, отмечает «РТ на русском».

В ответ на испытания в правительство Южной Кореи экстренно созвало заседание постоянного комитета Совета национальной безопасности, передает информагентство Nation News.

В экстренном порядке запуск ракеты обсудили президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров