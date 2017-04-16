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16 апреля 2017
15 апреля 2017
12:20  16 апреля 2017 0

Теракт у посольства РФ в Берлине предотвратили в последний момент

Тротил, взрывчатка, бомба замедленного действия, терроризм, взрывчатка, тротил, бомба замедленного действия, динамит
Подозреваемый гражданин Марокко обсуждал план теракта в ИнтернетеФото: depositphotos.com © URA.RU

Полиция Германии задержала подозреваемого в терроризме. Гражданин Марокко, по данным немецких спецслужб, планировал взрыв возле посольства России в Берлине.

Как отмечает газета Bild am Sonntag, подозреваемый обсуждал возможную террористическую атаку в Интернете. Согласно его планам, во время демонстрации перед посольством России он должен был смешаться с толпой и устроить взрыв.

Задержали возможного террориста за несколько часов до начала акции возле посольства. Мужчина находился в лагере для беженцев саксонской общине Борсдорф недалеко от Лейпцига. Для его задержания привлекался спецназ.

Полиция в настоящий момент проверяет мобильный телефон предполагаемого террориста, сообщают «Известия».

Мужчина уже попадал в поле зрения полиции, когда угрожал взрывом возле образовательного центра в Лейпциге. Однако взрывчатки при нем обнаружено не было, и его не стали арестовывать.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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