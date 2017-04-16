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Главные новости Свердловской области
18:10  16 апреля 2017 0

Два рыбака утонули при подледном лове под Екатеринбургом

Рыбаки оказались в ловушке, образовавшейся на озере за ночьФото: Лариса Гатиятова

Два рыбка утонули на озере Исетском, находясь в 150 метрах от берега. Они оказались со всех сторон окружены водой.

Мужчины рыбачили ночью, а после этого остались спать в палатке. Утром, выйдя наружу, они обнаружили, что их льдина практически со всех сторон окружена водой. Мужчины пытались добраться до берега через промоины, но упали в воду.

«По данному факту следственным отделом по городу Верхняя Пышма СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области.

Сейчас на месте происшествия работают водолазы. Установлено, что рыбаками были жители Верхней Пышмы.

Александр Лукманов
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