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Главные новости Свердловской области
19:21  16 апреля 2017 0

Козицын помог любимой команде завоевать награды

Баскетболистки УГМК выиграли бронзовые медали ЕвролигиФото: сайт ФИБА

Баскетболистки УГМК завоевали бронзовые медали Евролиги, обыграв команду «УСК Прага» со счетом 63:68. Генеральный директор УГМК Андрей Козицын стоя отсчитывал последние секунды матча.

Пражская команда, которая в полуфинале довела матч с курским «Динамо» до овертайма, что в баскетболе бывает крайне редко, доставила немало хлопот и УГМК. В первом тайме баскетболистки обменивались очками почти в каждой атаке, «баскетбольные качели» были до начала второй десятиминутки. Но первая половина матча завершилась в пользу УСК (37:32). По ходу первой четверти УГМК потерял своего лидера Дайану Таурази, которая неудачно упала и больше на площадку не выходила; во второй четверти травму получила Санчо Литтл.

Во второй половине игры продолжилась упорная борьба. В составе чешской команды неудержима была Соня Петрович, набравшая в итоге 19 очков. В УГМК роль снайперов на себя взяли Кристи Толивер (18), Эмма Мессеман (16) и Вриттни Грайнер (13). Третья четверть завершилась со счетом 51:50 в пользу «УСК Прага», поэтому в заключительной десятиминутки была битва за каждое очко. «Лисицам» на этот раз повезло больше, да и весь ДИВС гнал свою команду вперед. По традиции, последнюю минуты игры болельщики поддерживают УГМК стоя, эту традицию поддержал и Андрей Козицын.

Сразу после игры состоялось награждение команд. Игроки и тренеры «УСК Прага» получили медали за четвертое место из рук комиссара ФИБА Элеонора Рангеловой и члена женской комиссии ФИБА-Европа Ирины Сумниковой. Баскетболисткам УГМК и тренерскому штабу екатеринбургской команды вручили бронзовые награды исполнительный директор ФИБА-Европа Камилл Новак и член совета ФИБА-Европа, президент женской комиссии ФИБА-Европа Кармен Токала. Болельщики УГМК провожали команду с площадки, скандируя «Молодцы!».

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Наталья Володина
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