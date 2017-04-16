19:56 16 апреля 2017 0

Проверка в Гыданской школе-интернате вызвала резонанс среди жителей села Фото: Александр Константинов © URA.RU

Проверка в Гыданской школе-интернате вызвала резонанс среди жителей села. Один из них написал открытое письмо губернатору Дмитрию Кобылкину. Автор обращения Игорь Яндо работает заведующим клубом. По его словам, ситуация в школе изменилась в ходе ревизии в худшую сторону, а приехавшие с ревизией окружные чиновники вместо помощи стали организовывать показательные шествия. Его письмо размещено в соцсети «ВКонтакте».

В Гыде комиссия из чиновников окружной администрации проверяет жалобы педагогов, которые ранее сообщили о недостаточном финансировании учреждения и избиениях учителей.

«Чиновники „высокого“ ранга приехали сюда в роли линчевателей. Их цель — наказать всех и вся. С одной стороны, разумеется, такая встряска нам нужна, но делается это крайне неэтично. Как можно себе представить ситуацию, когда заместитель директора департамента культуры доводит до слез воспитанницу кружка художественной самодеятельности? Тундровому ребенку стали доказывать, как правильно кормить оленей с ладошки. Во-вторых, почему по желанию „главного режиссера Ямала“ вдруг должны все предприятия села выстроиться в шеренгу и очертя голову начать строить непонятные снежные крепости якобы во благо детей. Строители, например, вообще-то дома строят и должны успеть их сдать до сентября. В селе полным ходом идет подготовка к Слету оленеводов, но нет! Куда важнее экстренно организовать народное шествие с флагами, скоморохами, снегоходами и баянистом на оленьей упряжке во главе процессии. Хочу во всеуслышание заявить: гыданцы никогда не участвовали и не будут участвовать в подобном цирке!» — пишет г-н Яндо.

Он имеет в виду пасхальные мероприятия, которые были задуманы окружными чиновниками как досуговые для жителей поселка.

Яндо также упомянул о подростках, на которых жаловались педагоги. «Сейчас усилиями этой комиссии наши хулиганы здесь превратились в героев. По сути, нагнули весь поселок только для того, чтобы завлечь их мероприятием, где в итоге они должны стать победителями», — пишет автор.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства Ямала, письмо г-на Яндо будет изучено.

«Цель работы межведомственной комиссии — понять, почему в школе-интернате возникло недопонимание между учителями и воспитанниками, а также посмотреть работу социальных учреждений. Чиновники готовы выявить недостатки и помочь их устранить. Члены комиссии также проводят мастер-классы для работников социальных учреждений», — сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

В правительстве подтвердили, что специалисты проводят досуговые мероприятия для детей и жителей села: «Уже прошло несколько спортивных соревнований. В субботу, 15 апреля, массово готовились к Пасхе, на воскресенье были запланированы народные гуляния. Подготовку пытались сорвать. Власти выясняют, кто и зачем это сделал».

В правительстве отмечают, что результаты работы окружных чиновников будут видны позднее.

Первое письмо Дмитрию Кобылкину было отправлено учителями школы в начале марта. Поводом стало избиение учениками одного из воспитателей. Реакция чиновников показалась заявителям недостаточной. После этого сотрудники школы-интерната обратились в «URA.RU». К этому моменту выездная группа с участием уполномоченного по правам ребенка Виталия Орешкина уже получила результаты первой выездной проверки. Начались массовые ревизии, большинство фактов, изложенных в письме, подтвердились. После скандала покинула свой пост директор учреждения Оксана Севастеева.

Напомним, ранее имя автора открытого письма губернатору Игоря Яндо звучало во время обсуждения ситуации вокруг интерната.