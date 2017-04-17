00:43 17 апреля 2017 0

Белый дом заявил о необходимости урегулирования военного конфликта в Сирии Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Советник президента США по нацбезопасности призвал Белый дом к жестким переговорам с Россией по вопросу урегулирования сирийского кризиса. В ходе интервью телеканалу ABC, Герберт Макмастер также заявил о возможности улучшений отношений между Москвой и Вашингтоном.

По мнению Макмастера, отношения между Россий и США неизбежно будут двигаться в сторону улучшения, поскольку в данный момент они находятся на самом низком уровне взаимодействия.

«В этом плане я считаю, что визит Рекса Тиллерсона в Россию был совершен в идеальное нужное время. Однако, нам необходимо поставить под вопрос поддержку Москвой ужасного режима Башара Асада, который является одной из сторон в этом конфликте. Настало время провести с Россией жесткие дискуссии», цитирует Макмастера издание Life.

Помимо этого, американский генерал упомянул некую «подрывную» деятельность, которую Россия осуществляет на территории Европы, не уточнив, о чем идет речь.