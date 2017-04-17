{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 59,78
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 апреля 2017
16 апреля 2017
00:43  17 апреля 2017 0

Советник Трампа призвал Белый дом к жесткому разговору с Россией

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Белый дом заявил о необходимости урегулирования военного конфликта в СирииФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Советник президента США по нацбезопасности призвал Белый дом к жестким переговорам с Россией по вопросу урегулирования сирийского кризиса. В ходе интервью телеканалу ABC, Герберт Макмастер также заявил о возможности улучшений отношений между Москвой и Вашингтоном.

По мнению Макмастера, отношения между Россий и США неизбежно будут двигаться в сторону улучшения, поскольку в данный момент они находятся на самом низком уровне взаимодействия.

«В этом плане я считаю, что визит Рекса Тиллерсона в Россию был совершен в идеальное нужное время. Однако, нам необходимо поставить под вопрос поддержку Москвой ужасного режима Башара Асада, который является одной из сторон в этом конфликте. Настало время провести с Россией жесткие дискуссии», цитирует Макмастера издание Life.

Помимо этого, американский генерал упомянул некую «подрывную» деятельность, которую Россия осуществляет на территории Европы, не уточнив, о чем идет речь.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров