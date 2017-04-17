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17 апреля 2017
16 апреля 2017
04:52  17 апреля 2017 0

Журналисты абхазского СМИ ранены в Сирии

Обстрел под Луганском
Корреспонденты пострадали от взрыва миныФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Двое журналистов абхазского информагентства ANNA-News ранены при обстреле в Сирии. Согласно информации издания, Игорь Димитриев и Олег Блохин стали жертвами атаки боевиков ИГИЛ (организация, запрещенная на территории РФ).

При перебежке до вертолета в городе Дейр-эз-Зор военкоры попали под удар самодельной мины боевиков. По счастливой случайности, Блохина спас аккумулятор от камеры в нагрудном кармане, в который угодил осколок, летевший прямо в сердце. Вторым осколком он был ранен в правую руку. Игорь Димитриев получил ранения в живот и ноги, сообщает Nation News.

Раненые были срочно эвакуированы в город Камышле, находящийся на северо-востоке Сирии. В данный момент их жизни вне опасности.

Сергей Макеев
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