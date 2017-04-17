05:22 17 апреля 2017 0

Матвиенко заявила о необходимости уважения культурных традиций ФОТО: council.gov.ru

Женщины-депутаты Саудовской Аравии высоко оценили решение главы Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко о соблюдении дресс-кода исламской страны в рамках официальных мероприятий. Таким образом глава Совфеда выразила уважение к местным традициям и культурным особенностям.

«Я сама была дважды послом, я понимаю, насколько чувствительно к этому относятся. Пусть это внешняя форма, но это сразу вызывает уважение, ведь это непременные условия дипломатического этикета. Но это ещё и такая внутренняя культура, потому что если ты как-то с пренебрежением относишься, то никакого доверительного диалога не получится», — цитирует Матвиенко агентство Life



По словам Матвиенко, местные женщины-депутаты из консультативного совета выразили ей свою благодарность за покрытую голову и зеленый цвет платья. «Пусть это мелочи, но из таких мелочей и вышиваются дипломатические узоры, на которых нет узелков», — цитирует спикера информационное агентство ТАСС.

Напомним, что в ходе официального визита в Эр-Рияд Матвиенко обсудила с королем Саудовской Аравии вопросы сотрудничества по борьбе с терроризмом и возможные шаги по стабилизации политических процессов на Ближнем Востоке.