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17 апреля 2017
16 апреля 2017
08:52  17 апреля 2017 0

Премьер Японии рассказал, о чем намерен поговорить с Путиным

Децл, Никита Михалков, бобслей, флаг Сирии, флаг Латвии, флаг Японии, флаг японии
Японского лидера беспокоит ситуация вокруг Северной КореиФото: depositphotos.com © URA.RU

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным проблему КНДР с целью активизации Москвы по этому поводу. Встреча двух лидеров запланирована на конец апреля.

«Я планирую провести с российским лидером откровенный обмен мнениями и по проблеме Северной Кореи», — заявил Синдзо Абэ, выступая в понедельник на заседании парламента. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Глава правительства Японии отметил: «буду требовать от России играть конструктивную роль», уточняет информагентство Nation news.

Ранее японский премьер назвал запуск ракеты КНДР нарушением резолюций Совбеза ООН. Власти Японии направили Пхеньяну решительный протест, напоминает радиостанция «Эхо Москвы».

Визит Синдзо Абэ в Россию запланирован на конец апреля. Основной темой переговоров Абэ и Путина планировалось развитие отношений между государствами, а также ведение деятельности на островах Южных Курил.

Марина Мотылева
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