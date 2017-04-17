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Главные новости Курганской области
10:16  17 апреля 2017 0

В Зауралье за выходные резко поднялся уровень рек. ФОТО

Фоторепортаж с мест подтопления во время паводка. Курган., плотина, паводок2017, река тобол
За выходные Тобол поднялся более чем на метрФото: Игорь Меркулов © URA.RU

За выходные уровень воды в Тоболе в районе Кургана вырос более чем на метр. В понедельник, 17 апреля, уровень воды поднялся до отметки 334 см, сообщает сайт правительства области.

За последние сутки подъем составил 35 см. Заметнее растет уровень воды выше по течению — в Звериноголовском уровень Тобола поднялся на 56 см и составил 530 над «нулем». Опасные явления здесь начинаются при уровне 890 см.

Ситуация с паводком под постоянным контролем
Фото с сайта правительства Курганской области

А вот в Исети уровень местами даже упал. Наиболее близок к критической отметке Миасс в районе Каргаполья. Здесь на утро понедельника уровень воды составил 390 см (+13 см). Опасные явления в Каргаполье наступают при уровне 460 см.

Татьяна Жаткина
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