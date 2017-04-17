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Главные новости Челябинской области
10:33  17 апреля 2017 0

На Южном Урале трехлетний мальчик утонул в бассейне

Визит Орлова в Нижний Тагил , бассейн
Трагедия произошла, когда дети остались без присмотраФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В следственном управлении СК РФ по Челябинской области выясняют обстоятельства гибели трехлетнего мальчика в Копейске. Малыш утонул в бассейне комплекса «Суворовские бани». Трагедия произошла в воскресенье днем, 16 апреля, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства. В этом время взрослые отмечали день рождения.

Возбуждено уголовное дело по п. «в», ч. 2, ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека). По информации «URA.RU», малыш находился в бане вместе с родителями, которые отмечали в одной из компаний день рождения. Дети остались без присмотра, ребенок упал в бассейн и утонул.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.

Альбина Золотухина
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