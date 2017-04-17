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11:16  17 апреля 2017 0

Ямальские власти выделяют десятки миллионов на предотвращение сибирской язвы

Ямальский район, Яр-Сале, оленеводы, олени
Десятки миллионов рублей пойдут на защиту Ямала от сибирской язвыФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
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Сибирская язва зверствует на Ямале
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Власти ЯНАО, где прошлым летом бушевала сибирская язва, готовятся к сезону вакцинации оленей. Правительство региона выделило 25 млн рублей на покупку оборудования для мечения оленей. Еще несколько десятков миллионов пойдет на обустройство коралей (специальных изгородей) для вакцинации.

Специальную метку каждое животное будет получать вместе с прививкой. Забивать будут только меченых оленей. Сейчас в регионе вакцинировано более 15 тыс животных, но основной объем придется на грядущее лето — планируется привить более 770 тысяч оленей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Региональные власти закупают специальные загоны, в которых будет проводиться вакцинация. В настоящий момент на торгах выставлено три лота на обустройство коралей в Гыданской, Находкинской и Антипаютинской тундре. Их обустройство обойдется региональному бюджету примерно в 24 млн рублей.

Вспышка сибирской язвы в августе прошлого года убила на Ямале более 2,6 тыс. оленей. Несколько десятков тундровиков переболели опасной болезнью. Один ребенок погиб.

Вячеслав Егоров
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