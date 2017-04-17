{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 59,78
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 апреля 2017
16 апреля 2017
15 апреля 2017
14 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
12:06  17 апреля 2017 0

Ураган оставил сотни жителей без света. Фотоподборка последствий сильного ветра на Урале

Шашлыки к майским праздником в Steakhouse. Екатеринбург, фикс ксения, холодно, мороз, ветер, погода испортилась
Ураганный ветер дул на Урале четыре дняФото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Свердловской области пережили четыре дня ураганного ветра. Фотографии и видео с рухнувшими деревьями, столбами, рекламными щитами и оторванными крышами заполонили социальные сети. Сотни жителей региона остались без света.

13 апреля в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Ненастная погода продолжалась и в выходные. Скорость ветра достигала 20-21 метра в секунду, рассказала «URA.RU» главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

По данным пресс-службы «МРСК Урала», за минувшие сутки произошло 80 аварий на электросетях «Свердловэнерго» из-за ветра. На утро 17 апреля чуть более 800 человек оставалось без света в разных населенных пунктах области: Ирбит, Невьянск, Сысерть, Красноуральск.

«Сейчас погода стала лучше, но нельзя совсем исключать сильный ветер. Дело в том, что в конце недели к нам снова придет сильный циклон», — сказала нашему агентству Шепоренко.

За четыре дня в городе обрушилось немало конструкций: остановка, столбы, уличная выставка картин… «URA.RU» приводит наиболее удачные кадры горожан.

1/6
На Гурзуфской в Екатеринбурге ветром снесло трамвайную остановку Фото: «Городской контроль КПРФ»

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров