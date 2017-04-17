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13:57  17 апреля 2017 0

Чайка назначил в ХМАО нового прокурора. Его хорошо знают в регионе

Сергей Доценко возглавил прокуратуру НяганиФото: Пресс-служба прокуратуры ХМАО-Югры

Прокуратуру Нягани возглавил старший советник юстиции Сергей Доценко. Соответствующий приказ подписал генпрокурор России Юрий Чайка. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили «URA.RU» в пресс-службе надзорного ведомства.

Сергей Доценко перешел на новое место службы из региональной прокуратуры. Работая в Ханты-Мансийске, он занимал пост старшего помощника прокурора по надзору за исполнением законов при исполнении уголовных наказаний.

Глава надзорного ведомства Нягани родился в 1975 году в Челябинске. В органах прокуратуры он проходит службу с сентября 1999 года. В разное время работал следователем, старшим следователем прокуратуры, заместителем прокурора Орджоникидзевского района Магнитогорска. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

Эльдар Булатов
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