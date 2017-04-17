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Главные новости Курганской области
13:14  17 апреля 2017 0

В Зауралье не могут решить проблему сточных вод. Не хватает почти полмиллиарда рублей

Слив сточных вод, Слехард, река, экология, грязь, кология, слив отходов, загрязнение среды
Неочищенные стоки сбрасывают в реку Исеть и озеро ЧашиФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Для завершения строительства и ввода в эксплуатацию первой очереди канализационных очистных сооружений в Шадринске необходимо еще 450 млн рублей, из который около 300 млн рублей — стоимость оборудования. Об этом доложил директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков в понедельник, 17 апреля, на аппаратном совещании у губернатора, передает корреспондент «URA.RU».

По словам чиновника, техническая готовность очистных сооружений сейчас составляет 57%. В этом году в областном бюджете на строительство объекта предусмотрено 120 млн рублей, в городском — 10 млн рублей. «В настоящее время смонтировано оборудование отсека механической очистки, ведется утепление сооружения отсека биологической очистки, в производственных помещениях установлено оборудование по цеху механического обезвоживания осадков», — сообщил Ванюков.

Строительство очистных сооружений во втором по величине городе Зауралья ведется с 2012 года в рамках госпрограммы «Чистая вода». Общая стоимость проекта — более 1 млрд рублей, профинансировано 333 млн рублей, в том числе 180 — из федерального бюджета. Как ранее сообщало агентство, власти пытались найти инвестора для завершения строительства. Действующие очистные сооружения в Шадринске 1969 года постройки находятся в аварийном состоянии и не справляются с объемами. Ежемесячно в Исеть сбрасывается до 660 тыс. кубометров загрязненных сточных вод.

Проблема сброса неочищенных стоков остро стоит и в Кетовском районе. По словам Романа Ванюкова, в 2017 году на строительство очистных сооружений в селе Кетово на озере Чаши в областном бюджете предусмотрено 5 млн рублей. «Сейчас администрация Кетовского района подготавливает техническое задание на разработку проекта», — сообщил он.

Анна Бояркина
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