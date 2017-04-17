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17 апреля 2017
Главные новости 
15:20  17 апреля 2017 0

Уральские трубники хотят занять свою нишу на нефтяном рынке

Визит Путина на высоту 239 ЧТПЗ. Челябинск., чтпз, высота 239, белая металлургия, завод
ЧТПЗ отправило на выставку уникальную разработку для нефтяниковФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Группа ЧТПЗ участвует в 17-й Международной выставке «Нефтегаз-2017». Уральское предприятие собирается представить на выставке уникальный для отечественного рынка ТЭК проект «Белая скважина», а также последние разработки оборудования для механизированной нефтедобычи.

Проект «Белая скважина» предусматривает комплексный подход к нефтедобыче, предполагая подбор, производство и поставку погружного оборудования, а также его сервисное обслуживание, сообщили в пресс-службе Группы ЧТПЗ. Комплекты оборудования уже успешно прошли испытания и теперь используются крупнейшими нефтяными компаниями России и СНГ.

Показать работу «Белой скважины» на выставке хотят с помощью интерактивной презентации, которая продемонстрирует монтаж и работу оборудования в скважине.

Также Группа ЧТПЗ представит на выставке резьбовые соединения класса «Премиум» производства Первоуральского новотрубного завода и образцы новинок оборудования нефтесервисного дивизиона — ГК «Римера».

Участников «Нефтегаз-2017» с помощью очков виртуальной реальности смогут переместить на производственную площадку в Челябинске — завод «ЭТЕРНО». Это совместный проект ЧТПЗ и РОСНАНО. Гости, примерив очки, смогут посетить все цеха предприятия, узнать о характеристиках готовых изделий, а также увидеть их эксплуатацию в реальных условиях.

Нина Калинина
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