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Главные новости Пермского края
16:31  17 апреля 2017 0

В Пермском крае дети выдавили кошке глаза

Зоозащитники боятся обращаться в полицию по факту жестокого обращения с животнымФото: приют "Лапушка"

На станции Чайковская Краснокамского района дети жестоко издевались над кошкой, выдавив ей глаза. Сейчас животное находится в клинике — собираются деньги на его лечение.

«У нас новичок, кошечка Чернышка, покалеченная детьми, если их можно так назвать! Откуда столько ненависти у них к беззащитной кошечке? За что они сотворили такое с Чернышкой? Вопросов много, а ответ один — Чернышка останется слепой, ведь „дети постарались“, выдавливали глаза со всей силы», — говорится в сообщении на странице частного приюта «Лапушка».

«Это были действительно дети. Местная жительница видела, как они тащили кошку к лесу, а там выкинули на растерзание собакам. Там ведь на станции кружков нет, детям больше нечем заняться, кроме как мучить животных», — рассказала «URA.RU» директор приюта Галина Шадрина. Она добавила, что в полицию обращаться не собирается. «У нас дом деревянный, у женщины-очевидца тоже. Вдруг еще сожгут», — говорит собеседница.

Анна Белкина
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