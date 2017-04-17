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17 апреля 2017
16:41  17 апреля 2017 0

Лавров ответил на обвинения в подрывной деятельности РФ в Европе

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Глава МИД России жестко ответил советнику ТрампаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Москва будет ориентироваться на заявления президента США Дональда Трампа, а не на слова его помощника, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление советника Трампа по безопасности о том, что Россия ведет подрывную деятельность в Европе.

«Президент подтвердил то, что он хочет наладить отношения с Российской Федерацией, — напомнил Лавров, слова которого приводит „Федеральное агентство новостей“. — И мы к этому тоже готовы».

Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Герберт Рэймонд Макмастер заявил, что РФ ведет в Европе подрывную деятельность, напоминает «Национальная служба новостей». Макмастер подчеркнул, что в связи с этим с Россией надо вести «жесткую дискуссию».

Наталия Вершинина
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